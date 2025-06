Sono improvvisamente precipitate andando a schiantarsi a terra con a bordo decine di persone. Si tratta di due mongolfiere, coinvolte in un grave incidente avvenuto nei cieli della Cappadocia, regione della Turchia centrale. E con un epilogo drammatico, dal momento che il pilota di uno dei due mezzi è deceduto e che si contano diverse decine di feriti.

Le autorità locali hanno fornito una serie di aggiornamenti in merito alla dinamica dell’incidente e al bilancio ufficiale. Scopriamo che cosa è successo.

Dramma in Turchia, mongolfiere precipitano al suolo: un morto e decine di feriti

Le mongolfiere trasportavano decine di turisti, la maggior parte dei quali di nazionalità indiana ed indonesiana. Improvvisamente, mentre sorvolavano la Valle di Ihlara, una delle zone della Cappadocia più amate, sono precipitate al suolo. Il pilota di uno dei due mezzi ha tentato di effettuare un atterraggio di emergenza in modo tale da non mettere a rischio la vita dei passeggeri ma nel corso della manovra effettuata è rimasto impigliato nelle corde restando schiacciato dal cesto e perdendo in tal modo la vita.

Tutte le persone a bordo hanno riportato ferite: si tratta di 19 turisti soccorsi dalle squadre di emergenza intervenute in zona. La seconda mongolfiera è precipitata temporalmente a poca distanza dalla prima: in questo caso altri 12 turisti hanno riportato ferite lieve e sono stati condotti in ospedale.

Mongolfiere precipitano: le ricostruzione dei fatti

Stando a quanto ricostruito dalle autorità locali gli incidenti, come in seguito riportato dall’emittente statale Trt, si sarebbero verificati a seguito di improvvisi cambi di vento. Il governatore locale ha specificato che le condizioni meteorologiche non erano per nulla favorevoli dal momento che soffiavano venti molto intensi che hanno reso difficile il pieno controllo delle mongolfiere. Un’indagine approfondita è stata subito avviata per stabilire con esattezza le cause dell’incidente ed accertare eventuali responsabilità.