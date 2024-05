Chiara Rabbi e Davide Donadei sono tornati a far parlare di loro. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha minacciato di svelare finalmente tutto quello che l’ex fidanzato le ha combinato.

Chiara Rabbi contro Davide Donadei

Qualche giorno fa, Chiara Rabbi e Davide Donadei hanno parlato singolarmente delle coppie migliori uscite da Uomini e Donne. Secondo l’ex tronista, la sua scelta è stata una delle migliori, mentre per l’ex corteggiatrice non è affatto così. E’ per questo che la ragazza si è scagliata contro di lui, minacciando di vuotare il sacco sulla loro vecchia storia.

Le parole di Chiara Rabbi

Chiara Rabbi, rivolgendosi direttamente all’ex Davide Donadei, ha tuonato:

“Ma la tua tro**a amica di cui ero gelosa che ne pensa? La ex del mio amico come come sta? La tua non scelta che dice? Fine dei giochi, ora racconto, così la smetti di rovinarmi la vita. P.S: giusto una stella cadente che ha sbattuto la testa puoi essere!”.

Chiara Rabbi e Davide Donadei: liti per tornare in hype?

Per il momento, Davide non ha replicato alle parole di Chiara. Una domanda, però, sorge spontanea: possibile che questa sia l’ennesima lite per tornare in hype? Il dubbio è lecito visto che, a mesi alterni, i due tornano a lanciarsi frecciatine social e puntualmente media e fan dedicano loro un po’ di spazio.