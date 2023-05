Chiara Rabbi e Davide Donadei: continua il botta e risposta a distanza

Continua il botta e risposta tra Chiara Rabbi e Davide Donadei: i fan non hanno alcun dubbio.

Continua il botta e risposta a distanza tra Chiara Rabbi e Davide Donadei. Sembra che i due ex fidanzati non riescano a fare a meno delle frecciatine.

Chiara Rabbi e Davide Donadei: continua il botta e risposta

Dopo la famosa serata in discoteca, dove Davide Donadei ha perso le staffe con Chiara Rabbi, i due ex fidanzati hanno iniziato a lanciarsi frecciatine a distanza. Nelle ultime ore, il botta e risposta social ha visto l’ex corteggiatrice tornare a sganciare il primo colpo.

La frecciatina di Davide Donadei

Anche se Davide ha promesso di non parlare più di Chiara, ha continuato a condividere sui social frasi ambigue. Una di queste recitava: “Quando arrivi a provarne schifo, è la volta buona che prendi le distanze. Da situazioni o persone”. Forse è stata proprio questa frase ad aver provocato la Rabbi.

La replica di Chiara Rabbi

Chiara non ha incassato in silenzio e ha tuonato:

“E se vale la pena rischiare, io mi gioco anche l’ultimo frammento di cuore”.

E’ bene sottolineare che né Davide e né tantomeno Chiara hanno fatto nomi. Per cui, potrebbero anche non riferirsi l’uno all’altro e viceversa. Eppure, i fan non hanno alcun dubbio: si tratta di un botta e risposta a distanza.