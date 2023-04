Chiara Rabbi sulla serata con Davide Donadei: "Ho perso il controllo"

Chiara Rabbi è tornata a parlare della serata trascorsa con Davide Donadei, quella che li ha visti discutere fino a scatenare una semi rissa.

Chiara Rabbi sulla serata con Davide Donadei

A distanza di qualche settimana dalla serata con Davide Donadei, Chiara Rabbi è tornata a parlare di quanto accaduto con l’ex fidanzato. Dopo una diretta su RTL, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha condiviso una Instagram Stories per spiegare la sua versione dei fatti. Chiara ha esordito:

“In merito alla diretta su RTL di oggi mi state inondando di messaggi e mi prendo le mie responsabilità. Nessun finto gossip. Se avessimo voluto lo avremmo potuto fare mentre era al GF e invece alla fine dei giochi entrambi abbiamo sempre evitato di farci ulteriormente male”.

La verità di Chiara Rabbi

Chiara ha proseguito:

“La verità è che Da ha cercato di trovare un punto di incontro, ha provato a riavvicinarsi anche solo per vedere cosa provassimo. Se inizialmente non ne volevo sapere nulla, nei giorni seguenti mi faceva piacere il ‘gioco’ che si stava creando. Una sera eravamo insieme ad altre persone e nel corso della serata ci siamo avvicinati e sì, c’è stato un bacio. Voluto e sentito da entrambi! Il problema è che non so cosa mi abbia detto la testa e poco dopo cambiando locale ho sbagliato, volevo farlo ingelosire e suscitargli qualcosa. Ma ho perso il controllo della situazione ed è degenerata come non avrei voluto”.

Chiara Rabbi ammette il bacio con un altro

In sostanza, in quella famosa serata, Chiara ha prima baciato Davide, poi un altro ragazzo per farlo ingelosire. Donadei ha perso la pazienza e si è scatenato il caos. La Rabbi ha concluso: