E’ scoppiato il caos all’Isola dei Famosi, tra Greta Zuccarello e Rosanna Lodi. Le due, a causa di un piccolo incidente, sono arrivate alla lite, lanciandosi accuse a vicenda.

Isola dei Famosi: scoppia la lite tra Greta e Rosanna

Tra un ritiro e una squalifica, l’Isola dei Famosi sta entrando nel vivo. Nelle ultime ore è scoppiata una lite all’ultimo sangue tra Greta Zuccarello e Rosanna Lodi. Tutto è iniziato quando alcuni naufraghi si sono ritrovati di notte a fare la guardia al fuoco e ha iniziato a piovere. Rosanna, spostando il suo sacco, ha colpito involontariamente in testa Greta ed è scoppiato il putiferio.

Isola dei Famosi: Greta contro Rosanna

“Piano Rosi, mi hai tirato il sacco in testa“, ha urlato Greta. La lite è esplosa in un lampo e Rosanna ha raccontato in confessionale cosa è successo:

“Ha detto ‘Ahia, mi hai svegliato’. Io le ho detto: ‘Greta, sono fuori che sto cercando di salvare il fuoco con gli altri anche per te, che sei qua sdraiata che te la dormi e non ti sei neanche alzata’. La sua rispostaccia non mi è piaciuta”.

Dal canto suo, Greta, sempre in confessionale, ha dichiarato: “Lei dice che le ho risposto male ma credo che stamattina fosse un po’ agitata“.

Isola dei Famosi: il confronto tra Greta e Rosanna

Dopo la lite, Greta e Rosanna hanno provato ad avere un confronto. La naufraga Nip dell’Isola dei Famosi ha ammesso:

“A me dispiace se ti ho presa con il sacco. Comunque si risponde diversamente. (…) C’è chi ha tenuto il fuoco vivo per tutti e chi non si è proprio svegliato, chi non si è alzato. (…) Cosa vuol dire che non era il tuo turno. Se viene giù il diluvio universale con Noè e con tutti gli animali, tu cosa fai? Dormi lo stesso? Guarda che il fuoco serve anche a te. Si può rispondere in un modo diverso, soltanto questo”.

Greta, ovviamente, non ha fatto neanche un passo indietro e ha continuato a incolpare la compagna:

“Stavo dormendo e ho risposto così. Mi è arrivato un sacco in testa e mi sono svegliata”.