Nell’ultima registrazione di Uomini e Donne, Ida Platano ha abbandonato il trono perché si è ritrovata senza corteggiatori. Appena la notizia è diventata di dominio pubblico, la donna ha rotto il silenzio sui social.

Uomini e Donne: Ida Platano rompe il silenzio dopo l’addio al trono

Dopo aver portato in scena uno dei troni più lunghi della storia di Uomini e Donne, Ida Platano ha abbandonato il programma di Maria De Filippi senza arrivare ad una scelta. Nel corso dell’ultima registrazione, che andrà in onda tra un paio di settimane, la tronista si è ritrovata senza corteggiatori e non ha potuto fare altro che salutare tutti e tornare alla sua vita. Appena la notizia è diventata di dominio pubblico, Ida ha rotto il silenzio sui social.

Le parole di Ida Platano

Via Instagram, senza nominare il trono di Uomini e Donne, Ida Platano ha dichiarato:

“Ciao Belli miei, come state? Spero voi tutto bene. Io sto un po’ così così… Mi sentivo di dirvi delle cose. Non vi ho mai considerato soltanto un numero di persone che mi seguono, ma come degli esseri umani, persone che si sono affezionate a me e di questo ne sono grata e onorata. Di cuore vi ringrazio perché in alcuni momenti NO mi siete stati vicino e di conforto, anche tramite uno schermo ho sentito la vostra anima e il vostro affetto”.

Ida Platano: l’addio a Uomini e Donne è confermato?

Ida ha concluso:

“Ringrazio anche tutte le Donne che si sono presentate di persona o che ci hanno messo la faccia. Vi abbraccio forte e sono davvero grata di avere un seguito di persone Vere. Vi auguro una buona giornata. Con affetto”.

La Platano non ha fatto riferimento all’abbandono del trono di Uomini e Donne, ma secondo le anticipazioni la scelta è certa.