Vanessa Collini Sermoneta, ex autrice di Maria De Filippi, ha parlato del suo rapporto con la conduttrice più amata di Mediaset. Non solo, ha svelato che quando lavoravano insieme la chiamava “la belva”.

Vanessa Collini Sermoneta si sbilancia su Maria De Filippi

Intervistata da TvBlog, Vanessa Collini Sermoneta si è raccontata un po’. Autrice dei programmi di Maria De Filippi dal 1993 al 2020, ha parlato della regina di Mediaset descrivendola come un “datore di lavoro molto esigente“. Ha addirittura riferito di alcune telefonate in cui la Queen Mary si trasformava in una vera e propria di “belva“.

Le parole di Vanessa Collini Sermoneta

Vanessa Collini Sermoneta ha raccontato:

“Maria è una grande lavoratrice, una persona molto generosa, ma è un datore di lavoro molto esigente. Io ho fatto parte del ristretto cerchio di persone di cui si circonda e ne ho beneficiato, ma quando le cose non vanno bene o vengono gestite come non piace a lei può capitare di ricevere telefonate in cui ti urla contro: ‘Che cavolo state facendo?’ (ride, Ndr). Belva mi sembrava un nome divertente, come la Belva umana del film di Fantozzi”.

Non a caso, Vanessa ha registrato Maria sul suo cellulare come “La Belva”.

Perché Vanessa Collini Sermoneta ha lasciato Maria De Filippi?

Collini Sermoneta ha spiegato anche i motivi per cui, nel 2020, ha deciso di lasciare la redazione di Maria De Filippi. Ha raccontato:

“Maria lavora 7 giorni su 7, circa 12 ore al giorno. Per un periodo ho tenuto quel ritmo anche io. Ad un certo punto – dopo essermi divertita lavorando a cose che per me sono fighe – mi sono resa conto che avevo poco curato la famiglia. E allora mi sono detta: ‘Ora voglio rallentare‘”.

La De Filippi, seppur dispiaciuta di perdere una collaboratrice storica, ha accettato la sua decisione. Vanessa non riusciva più a conciliare famiglia e lavoro e ha dovuto fare una scelta.