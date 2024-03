Ospite del programma La tv fa 70, Maria De Filippi ha confessato di essersi sottoposta a ipnosi. A consigliarle il trattamento è stato il marito Maurizio Costanzo, morto a febbraio del 2023. Ecco perché la conduttrice ha accettato il suggerimento del consorte.

Maria De Filippi si è sottoposta a ipnosi

Maria De Filippi è stata una dei tanti ospiti del programma La tv fa 70 condotto da Massimo Goletti. In collegamento dallo studio di Amici, la conduttrice ha svelato alcuni dettagli sui suoi rapporti con la Rai. Non solo, la vedova di Maurizio Costanzo ha anche confessato di aver fatto ricorso all’ipnosi in un momento molto particolare della sua vita.

Perché Maria De Filippi si è sottoposta a ipnosi?

Parlando delle trasmissioni che Costanzo ha condotto in Rai, Giletti ha ricordato l’attentato mafioso di Via Fauro. “Maurizio mi disse: quella cosa mi ha unito per paradosso a Maria che è stata la mia forza e che ho amato tutta la vita. Ma tu invece, come hai superato quell’evento?“, ha chiesto Massimo alla sua ospite. La De Filippi ha replicato:

“Quando lui dice questa frase è gentile. Perché io all’epoca ero diventata davvero pesante, una rompiscatole. Ho fatto blindare tutta casa, la bomba era scoppiata alle dieci meno un quarto e io tutte le sere mi agitavo a quell’ora e non dormivo più. Lui non ne poteva più di parlare di mafia fino alle 2 di notte, e mi disse di fare l’ipnosi e in effetti mi aiutò perché tornai a dormire. In quella circostanza fu totalmente lui di aiuto e di supporto a me”.

Maria De Filippi: l’ipnosi l’ha aiutata

