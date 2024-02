Maria De Filippi, perché non parla di Costanzo e non rilascia interviste su ...

Maria De Filippi ha aperto lo speciale Dedicato a Maurizio Costanzo svelando perché non parla mai di lui e non ha rilasciato interviste dopo la sua morte. La conduttrice, visibilmente emozionata, ha ammesso di aver “paura“.

Maria De Filippi: ecco perché non parla di Costanzo

Martedì 20 febbraio è andato in onda su Canale 5 lo speciale Dedicato a Maurizio Costanzo. Ad aprire la puntata è stata Maria De Filippi che, a distanza di un anno dalla morte dell’amato marito, ha spiegato perché non parla di lui e non rilascia interviste. Prima di accogliere Fabio Fazio sul palco, la conduttrice si è messa a nudo. “Siamo nel suo posto preferito, nel suo teatro. So che è sicuramente contento“, ha esordito la De Filippi.

Le parole di Maria De Filippi

Prima di entrare nel vivo dello speciale, Maria ha spiegato perché, nell’ultimo anno, non ha parlato di Maurizio. Dopo la sua morte, molti giornalisti o conduttori le hanno chiesto interviste, ma lei ha rifiutato. Ha spiegato:

“Non per mancanza di stima nei confronti dei giornalisti ma perché ho sempre avuto paura – e ce l’ho anche adesso un po’ – che con le parole si banalizzi l’amore e il dolore. Questo è il motivo per cui non ho mai rilasciato interviste. Non sono molto brava a raccontare le mie cose, quelle degli altri ho imparato, le mie non ancora”.

Maria De Filippi: Costanzo è ancora accanto a lei

La De Filippi ha proseguito spiegando di aver invitato allo Speciale molti amici di Maurizio Costanzo: da Mara Venier a Enzo Iacchetti, passando per Fiorello, Paolo Bonolis, Renzo Arbore, Giobbe Covatta e Ricky Memphis. Prima di accogliere Fazio, infine, ha sottolineato che lei continua a sentire la presenza del marito al suo fianco, tanto che ne parla al presente: “Non è che non conosca i verbi o le coniugazioni, ma parlo al presente perché penso che lui sia presente e quindi uso il presente“.