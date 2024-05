Affari tuoi salta per tre giorni: il motivo e quando torna in onda

Caos sui social tra i fan di Affari tuoi: il quiz show condotto da Amadeus salta per tre giorni. Per quale motivo la Rai ha deciso di sospendere la messa in onda di uno dei suoi programmi di punta?

Affari tuoi salta per tre giorni

I fedeli telespettatori di Affari tuoi sono delusi dalla scelta dei vertici Rai. Il programma condotto da Amadeus salta per tre giorni. Nello specifico, non andrà in onda nelle giornate di giovedì 2, venerdì 3 e giovedì 9 maggio. Una decisione che ha colto tutti di sorpresa, anche perché parliamo del quiz show di punta della televisione di Stato.

Perché Affari tuoi salta per tre giorni?

Qual è il motivo per cui i vertici Rai hanno deciso di sospendere la messa in onda di Affari tuoi? Nelle giornate del 2 e del 9 maggio, il quiz show condotto da Amadeus non andrà in scena perché il primo canale della televisione di Stato trasmetterà l’andata e il ritorno della sfida tra Roma e Bayer Leverkusen, valide per la semifinale di Europa League. Il 3 maggio, invece, lascerà spazio alla 69esima edizione dei David di Donatello. Affari tuoi, quindi, torna in onda lunedì 4 maggio.

Affari tuoi sospeso: la rabbia dei telespettatori

La sospensione di Affari tuoi ha fatto infuriare i telespettatori. Sui social fioccano commenti che suonano così: “Noooo dobbiamo aspettare sabato per la prossima puntata”, oppure “E io che faccio domani e dopodomani senza i pacchi ma siete folli“, o ancora “2 giorni senza Affari Tuoi perché i milionari in mutande giocano a palla“.