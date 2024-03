Affari tuoi, Amadeus in lacrime per il concorrente Andrea dell'Emilia Romagna.

L’ultima puntata di Affari tuoi è stata particolarmente divertente, non soltanto per il pubblico ma anche per Amadeus. Il conduttore è perfino finito in lacrime: il merito è stato di Andrea, un concorrente dell’Emilia Romagna.

Affari tuoi: Amadeus in lacrime

La puntata del 26 marzo 2024 di Affari tuoi ha visto in gara Andrea, un concorrente proveniente dalla provincia di Forlì-Cesena in Emilia Romagna. L’uomo, accompagnato dalla moglie Simona, ha regalato diversi siparietti divertenti, tanto che lo stesso Amadeus è finito in lacrime.

Affari tuoi: perché Amadeus è finito in lacrime?

Oltre a portare avanti la gara ad Affari tuoi, Andrea ha giocato con Amadeus. L’ha perfino messo alla prova con una barzelletta: “Qual è l’uccello che è sempre in giro?“. Davanti alla risposta – “L’aquila: LA-QUI-LA” – tutti sono scoppiati a ridere. Stessa situazione quando il concorrente ha preso in mano la telecamera e, inquadrando la moglie, ha esclamato: “No, lei la vedo sempre“. Le lacrime di Amadeus sono arrivate tra una risata e l’altra, quando Andrea ha rifiutato la proposta di 33 mila euro preferendo restare con quattro pacchi da 10€, 75€, 75.000€ e 100.000€.

Affari tuoi: quanto ha vinto Andrea?

Dopo aver rifiutato 33 mila euro, Andrea ha rimandato al mittente anche la seguente offerta da 39 mila euro. Alla fine, il concorrente di Affari tuoi si è ritrovato con due pacchi: uno da 10 euro e l’altro da 75.000€. La fortuna ha giocato a suo favore e ha portato a casa 75 mila euro. A questo punto sono finiti tutti in lacrime, anche Amadeus.