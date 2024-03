Anche se ha già detto addio al Festival, Amadeus potrebbe restare alla guida di Sanremo fino al 2026. Sebastiani, raggiunto da Fiorello nel corso di VivaRai2, ha ammesso che ha già avuto un incontro con la Rai.

Amadeus a Sanremo fino al 2026? Il conduttore vuota il sacco

Stando ad un’indiscrezione lanciata da TvBlog, la Rai sta cercando di mettere sotto contratto Amadeus per Sanremo fino al 2026. Fiorello ha colto la palla al balzo e, durante l’ultima puntata di VivaRai2, ha chiamato Sebastiani per avere news. E’ vero che i vertici di Viale Mazzini gli hanno proposto di rimanere al timone del Festival per altre due edizioni, garantendogli anche la messa in onda di Affari Tuoi e I Soliti Ignoti?

Cosa ha risposto Amadeus alla Rai?

“Tu forse ancora non lo sai, ma TvBlog parla di un retroscena con la Rai, io voglio sapere: c’è stato o no un incontro?“, ha esordito Fiorello al telefono con l’amico. Amadeus ha replicato:

“Sì, sì, c’è stato. Ma non me l’hanno chiesto, sanno che non lo faccio”.

Ama ha candidamente ammesso che c’è stato un incontro con la Rai, ma ha ribadito che non intende rimanere a Sanremo fino al 2026, motivo per cui non gli hanno proposto nulla.

Il sogno di Amadeus: un programma con Fiorello

Al momento, Amadeus non ha alcuna intenzione di condurre Sanremo fino al 2026. Sebastiani ha un altro sogno ed è proprio in merito a questo che i vertici Rai lo hanno interrogato. Ha ammesso:

“In realtà mi hanno chiesto di fare, semmai, una prima serata in autunno, io e te, Gli Amarello. Ti avrei detto tutto in vacanza in Sardegna!”.

Fiorello ha replicato in modo ironico: “Ma ti fai i retroscena miei? Poi ti chiamo in privato che devo dirti tre cose“.