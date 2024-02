"Ho fatto questo per cinque anni, ho bisogno di stare con loro” spiega Amadeus, riferendosi alla sua famiglia

Amadeus ha condotto con successo il Festival di Sanremo per cinque anni. Ora ha deciso di non tornare più e dietro a questa scelta c’è la sua famiglia.

Il bisogno di stare con la famiglia

La scelta di abbandonare la conduzione di Sanremo non è stata facile, ma per Amadeus era necessaria. “Dopo cinque anni, è arrivato il momento di dare priorità a noi” afferma, rincarando le sue parole con: “Ho fatto questo per cinque anni, ho bisogno di stare con loro”.

Il tempo trascorso in famiglia, a causa del festival e degli altri impegni, era infatti limitato, dovendo il conduttore dividersi continuamente tra Roma e Milano. Ora ha deciso di esplorare nuove opportunità professionali che gli permettano di stare più tempo con i suoi cari.

La moglie Giovanna e il figlio José

La famiglia molto unita di Amadeus è composta dalla moglie Giovanna Civitillo, conosciuta alla conduzione del programma L’Eredità, e dal figlio della coppia, José.

Sia Giovanna che José sono sempre stati in prima fila al Festival, pronti a sostenere il conduttore in ogni momento.

E Amadeus è molto grato di questo sostegno. Non manca infatti di ringraziare la moglie: “Mi ha sostenuto nei momenti di difficoltà, e ne ho avuti tanti.”