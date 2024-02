BigMama confessa l'infatuazione per Annalisa: i fan acclamano la sincerità della cantante de La rabbia non ti basta.

Fresca di debutto al Festival di Sanremo 2024 con la canzone La rabbia non ti basta, BigMama ha confessato di essere stata follemente innamorata di Annalisa. La cantante ha vuotato il sacco a distanza di anni.

BigMama infatuata di Annalisa: era innamoratissima

Ospite di Radio Italia, BigMama ha confessato l’infatuazione per Annalisa. Entrambe in gara al Festival di Sanremo 2024, la prima con il brano La rabbia non ti basta e l’altra con Sinceramente, si sono piazzate distanti in classifica. Posizioni a parte, nessuno avrebbe mai sospettato che in passato, la rapper si fosse presa una bella cotta per la Scarrone.

La confessione di BigMama

La tiktoker Cecilia Cantarano ha chiesto a BigMama se in passato si fosse mai innamorata di un cantante o una cantante. La voce di La rabbia non ti basta ha candidamente ammesso:

“Sì, ma devo dire anche chi? Sì, voglio dirlo… Annalisa! Da piccola ero innamoratissima di Annalisa. Mi piaceva tantissimo”.

BigMama acclamata dai fan di Annalisa

La confessione di BigMama, del tutto inaspettata, ha mandato in brodo di giuggiole i fan di Annalisa. Non a caso, sui social fioccano commenti che suonano così: “BigMama una di noi”.