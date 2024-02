La Rai ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti di un suo giornalista per body shaming nei confronti di BigMama.

La notizia da parte dell’Amministratore Delegato Roberto Sergio:

«Appena appresa la notizia del tweet denigratorio nel confronti di una artista in gara, ha chiesto alla Direzione Organizzazione Risorse Umane della Rai di aprire un provvedimento disciplinare nei confronti di un giornalista per body shaming».

A quanto si apprende la vittima del post pubblicato dal giornalista Rai è BigMama.

La rapper nata nel 2000 a San Michele di Serino, un paesino in provincia di Avellino, ha conosciuto la perfidia dei bulli già in passato. Infatti, il tema del body shaming è stato trattato dalla stessa artista proprio nel testo della sua canzone, discriminazione subite fin dalla giovane età dall’artista, e ieri, ancora una volta.

Sta facendo discutere, e non poco, il paragone tra BigMama e Ursula, la cattiva della Sirenetta, creato dal programma tv “Striscia la notizia”.

«A me invece ricorda molto Madonna da giovane ed ha uno sguardo ed un sorriso penetrante oltre che una voce stupenda. Mi sembra una ragazza che fa della sua fisicità un punto di forza non necessariamente omologato agli standard delle magrissime con il viso rifatto in serie. Speriamo resti sempre lei stessa in un mondo taglia 38 di nasi, bocche e zigomi tutti uguali».