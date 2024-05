Nell’estrazione del Superenalotto, avvenuta il 4 maggio 2024, è stato centrato un ‘5+1’ del valore di 647.094,63 euro.

Superenalotto, fortunato vincitore fa 5+1: la cifra vinta

La schedina vincente è stata giocata presso il punto vendita Edicolandia situato nel centro commerciale Emisfero di via G. F. Pocar 1, a Fiumicello Villa Vicentina, in Friuli-Venezia-Giulia. Inoltre, sono stati realizzati sette ‘5’, ciascuno dei quali vincente per 29.865,91 euro. Il jackpot per il prossimo concorso ammonta a 99,8 milioni di euro. L’estrazione successiva è prevista per martedì 7 maggio.

Il Superenalotto offre premi per punteggi da 2 a 6, includendo anche il 5+.

Ecco una panoramica approssimativa dei premi associati a ciascun punteggio:

2 numeri indovinati: circa 5 euro;

3 numeri indovinati: circa 25 euro;

4 numeri indovinati: circa 300 euro;

5 numeri indovinati: circa 32.000 euro;

5 numeri indovinati + 1: circa 620.000 euro.

Superenalotto, fortunato vincitore fa 5+1: come si gioca

Per verificare eventuali vincite, è possibile utilizzare l’App del Superenalotto o consultare l’archivio online con i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni.

La schedina minima del Superenalotto comprende 1 colonna (ovvero 1 combinazione di 6 numeri), mentre la giocata massima può arrivare a 27.132 colonne attraverso i sistemi a caratura. Ogni combinazione costa 1 euro, mentre l’opzione per aggiungere il numero Superstar costa 0,50 centesimi. La giocata minima di 1 colonna con Superstar ha un costo di 1,5 euro.

La combinazione vincente dell’estrazione odierna è stata: 5, 18, 22, 34, 52, 66. Il Numero Jolly è stato il 33, mentre il Numero SuperStar è stato il 46.