Un pensionato di Roma credeva di aver vinto più di 64 milioni al Superenalotto quando il giorno dopo è arrivata l’amara sorpresa: il giornale aveva pubblicato i numeri sbagliati.

La sperata vittoria

L’uomo, come molti, ha tentato la fortuna giocando una schedina del Superenalotto. Il giorno seguente, leggendo un giornale locale, ha scoperto incredulo di aver vinto. Era quindi convinto di stare per intascare ben 64 milioni e 200mila euro. Entusiasta si è dunque recato da un tabaccaio vicino per mostrare la schedina e poter poi riscuotere la vincita.

L’amara scoperta

Il momento di gioia ha avuto vita breve. L’anziano, una volta giunto dal tabaccaio, ha ricevuto una doccia fredda. Ha scoperto infatti che il giornale locale aveva sbagliato a riportare la sequenza di numeri. Non aveva quindi vinto.

“Ero convinto di essere diventato ricco. E invece ho quasi rischiato un infarto” ha raccontato l’uomo a La Repubblica.