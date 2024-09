Dopo l'operazione di soccorso, il bagnino riceve una multa, 'considereremo la chiusura del caso'.

L'assistente bagnanti di Cavallino-Treporti, Saverio Amato, ha salvato con successo una turista dal mare il 3 settembre, dimostrando coraggio e professionalità. Nonostante ciò, è stata imposta una multa di 1.032 euro per non aver allertato tempestivamente la Capitaneria di porto di Venezia, come previsto dal protocollo. L'ammiraglio Filippo Marini ha annunciato ulteriori indagini per esaminare le circostanze che hanno portato alla sanzione. Se emergono condizioni atipiche che giustifichino l'omissione, la multa potrebbe essere annullata.

L’assistente bagnanti di Cavallino-Treporti ha dimostrato professionalità e competenza, eseguendo con successo un salvataggio in mare. La Guardia costiera Capitaneria di porto di Venezia elogia Saverio Amato per il suo coraggio e prontezza nel salvare una turista dall’annegamento il 3 settembre. Tuttavia, il mancato tempestivo allarme alla Capitaneria di porto, secondo protocollo, ha portato ad una multa di 1.032 euro. L’ammiraglio Filippo Marini, direttore marittimo del Veneto, ha dichiarato che sono in corso ulteriori indagini per comprendere le circostanze che hanno portato alla sanzione. Si valuterà se vi erano condizioni atipiche durante l’emergenza che potrebbero giustificare l’omissione. Se le indagini confermeranno tali circostanze, potrebbe essere presa in considerazione l’opzione di archiviare la multa amministrativa.