A Perugia, un tragico incidente causa la morte di un bambino, investito dal furgone guidato dal suo stesso padre.

Un tragico incidente ha avuto luogo in periferia di Perugia, nella area di Sant’Andrea delle Fratte, dove un ragazzino di otto anni è stato colpito mortalmente da un furgone guidato dal suo padre. Il veicolo trasportava la famiglia, residente nelle vicinanze del Trasimeno. Secondo quanto riportato inizialmente, sembra che il bambino sia uscito dal portellone posteriore del furgone subito dopo che il padre era sceso, senza che quest’ultimo se ne rendesse conto. Il ragazzo, perdendo l’equilibrio sul bordo della strada, sarebbe stato colpito dal furgone in movimento. Nonostante gli sforzi di un agente per rianimarlo, il bambino è deceduto all’istante. La situazione è attualmente sotto indagine da parte della polizia locale.