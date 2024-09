Ornella Vanoni, per il suo novantesimo compleanno, ha ricevuto un dono speciale: una rielaborazione del brano "Ti voglio" in collaborazione con Elodie e Ditonellapiaga.

Per il suo novantesimo compleanno, Ornella Vanoni riceverà una reinterpretazione della sua celebre canzone del 1977, "Ti voglio", grazie alla collaborazione con le cantanti emergenti Elodie e Ditonellapiaga. Inoltre, Vanoni lancerà a breve un album che conterrà alcuni dei suoi più grandi successi. Elodie e Ditonellapiaga hanno espresso entusiasmo ed emozione per l'opportunità di collaborare con la leggendaria artista italiana. Il nuovo disco di Vanoni, "Diverse", sarà rilasciato il 18 ottobre, con 11 tracce per la versione digitale.

C’è un regalo molto speciale per il novantesimo compleanno di Ornella Vanoni: una rivisitazione del suo famoso successo del 1977, “Ti voglio”, realizzata in collaborazione con Elodie e Ditonellapiaga, due delle cantanti emergenti più apprezzate del momento. Questa non è l’unica sorpresa in serbo per i fan della Vanoni, che sta vivendo un rinascimento creativo nei suoi ultimi anni; è prevista a breve la pubblicazione di un album che raccoglie alcuni dei suoi più grandi hit.

Elodie e Ditonellapiaga hanno espresso le loro emozioni riguardo la collaborazione con l’iconica artista italiana. Elodie ha affermato: “Ti voglio” è una delle mie canzoni preferite di Ornella, l’ho persino inclusa nel mio tour dell’anno scorso.

Margherita Carducci, più nota come Ditonellapiaga, ha aggiunto: avere l’opportunità di collaborare con Ornella è uno dei doni più preziosi che la vita mi potesse offrire. Ascoltare i suoi aneddoti e fare compagnia a una leggenda come lei è un’esperienza assolutamente affascinante e divertente. Sono stata profondamente influenzata da “Ti voglio” e dal suo album “Io fuori” come cantautrice. Mi sento privilegiata per aver avuto questa opportunità e il fatto di poterla condividere con un talento come Elodie la rende ancor più speciale.

Ornella Vanoni lancerà il suo nuovo disco “Diverse” il 18 ottobre prossimo. L’elenco delle canzoni per la versione digitale include 11 titoli: “Perduto”, “Io so che ti amerò”, “Arcobaleno”, “Musica Musica”, “Occhi negli occhi”, “Io che amo solo te”, “Per un’amica”, “Ricetta di donna”, “Una bellissima ragazza”, “Vai Valentina” e “Dettagli”.