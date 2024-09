Amadeus chiarisce e lancia punture sulla sua presunta competizione con De Martino?

Stefano De Martino ha guadagnato popolarità con il suo coinvolgimento in Affari Tuoi, portando a confronti con l'audience di Amadeus, che ha condotto il programma l'anno precedente. Nonostante le insinuazioni di rivalità, Amadeus nega qualsiasi antagonismo e critica i confronti ingiusti. Sottolinea il suo contributo nel rinnovare il format di Affari Tuoi, che ha cominciato a ottenere popolarità nel tardo ottobre dell'anno scorso. Amadeus sottolinea il suo orgoglio per l'Eredità, un altro programma che ha introdotto alla Rai e che continua ad andare in onda. Infine, rivela di non guardare mai i programi che ha lasciato nel passato.

Stefano De Martino ha continuato a godere di ottima popolarità grazie al suo coinvolgimento in Affari Tuoi, nonostante i costanti confronti con i risultati di audience ottenuti da Amadeus l’anno precedente. Alcuni hanno suggerito una rivalità tra i due, ma Amadeus ha smentito tali voci. Nonostante ciò, ha colto l’occasione per fare qualche commento a tal proposito. In sintesi, Amadeus non vede alcuna rivalità, ma si oppone ai confronti ingiusti e critica coloro che non lo hanno apprezzato per aver reso Affari Tuoi un successo di nuovo grazie a Stefano.

Durante la presentazione dei programmi di Discovery, Amadeus ha parlato della presunta rivalità tra lui e De Martino.

Amadeus dice: “Sono orgoglioso di aver donato un programma così potente alla Rai. Ricordiamoci che quando io l’ho ripreso, era stato abbandonato anni prima con un share del 16%. Affari Tuoi è sempre stato un programma che mi ha intrigato e molti mi consideravano un folle quando ho deciso di riprendere il format, considerato che stavo conducendo I Soliti Ignoti con un grande successo del 23%. Ho completamente rinnovato il programma e abbiamo cominciato a settembre dello scorso anno. Il direttore mi aveva chiesto se ero sicuro della mia decisione e ho detto di sì, nonostante fossi incerto sul risultato. Ho pensato che, se il programma non avesse funzionato, avremmo potuto riprendere I Soliti Ignoti a gennaio. Il programma ha iniziato lentamente e ha preso il volo alla fine di ottobre, conseguendo dei risultati che tutti conoscono ora”.

Ho lasciato a Stefano un’auto in condizioni immacolate. Se Stefano sta bene, sono contento, non desidero il male per nessuno. Dopodichè, me ne sono allontanto. Dedico il mio pensiero alle mie questioni, non a quelle altrui. Tuttavia, speravo in un ringraziamento dall’impresa. Col tempo, capiremo come andranno le cose. Solitamente suggerisco di aprire lo spumante alla fine di una stagione, non all’inizio. Non è il momento per fare paragoni, aspettiamo. Ricorda che ho introdotto anche l’Eredità in Rai, il fatto che continua ad essere trasmessa dopo tanti anni è motivo di orgoglio per me.

Non ho mai dedicato un minuto a guardare Affari Tuoi. In generale, non guardo mai i programmi che ho abbandonato, come se osservassi un’ex fidanzata con il suo nuovo amore. Non posso commentare sulla qualità del show, ma guardando gli indici d’ascolto, immagino che stia andando bene.