In una sporadica uscita pubblica, sono stati notati Miley Cyrus e il suo partner, Maxx Morando. Vivono insieme e sembra che Miley abbia lasciato alle spalle i ricordi di Liam Hemsworth.

La popstar Miley Cyrus, 31 anni, e il suo compagno Maxx Morando, 25 anni, batterista dei Lilly, sono stati recentemente avvistati insieme in un raro evento pubblico. La coppia, che mantiene un basso profilo mediatico, è insieme dal 2021 e da febbraio convive. Nonostante la citazione a giudizio per violazione di copyright per la canzone “When I Was Your Man” di Bruno Mars, Cyrus sembra aver trovato l’equilibrio con Morando dopo il suo tormentato matrimonio con Liam Hemsworth.

Nel 2009, sul set del film The Last Song, Miley Cyrus iniziò una relazione con Hemsworth. Nonostante molte difficoltà, si sposarono nel 2018 nella loro casa a Franklin, Tennessee, ma si separarono poco dopo. Ora, Cyrus sembra aver messo alle spalle il turbolento passato con Hemsworth ed è felice e contenta con Morando. La presenza discreta e riservata di quest’ultimo sembra essere di grande beneficio per la cantante.

Durante un raro evento pubblico, il concerto dei Future Islands all’auditorium Shrine di Los Angeles, Cyrus e Morando hanno mostrato la loro unione e sintonia. Secondo fonti citate da Pagesix, l’ex star Disney sembra avere completamente dimenticato gli eccessi del passato, trovando serenità con il suo nuovo amore.

La coppia ha reso noto il loro divorzio l’10 agosto 2019, dopo solo otto mesi di matrimonio. Hemsworth, a seguito di 11 giorni, ha avviato le procedure di divorzio sostenendo di avere divergenze irrisolvibili.