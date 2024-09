Il procuratore descrive Chiara, la ragazza coinvolta nel caso degli infanticidi avvenuti a Traversetolo (Parma), come una figura complessa da interpretare.

Il procuratore di Parma descrive Chiara, la 22enne accusata per l'omicidio dei suoi due neonati a Traversetolo, come una persona enigmatica e di difficile comprensione. La ragazza è stata recentemente posta agli arresti domiciliari.

