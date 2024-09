I contrasti tra Sangiuliano e Boccia

In un contesto di tensione, a tal punto che lui riporta evidenti graffi sulla fronte, lei afferma: “Mi hai trasformata in una iena”. Si aggiungono poi rimproveri e minacce morali riguardanti un presunto figlio concepito con lui. Questi sono alcuni dei dettagli contenuti nella denuncia presentata da Gennaro Sangiuliano, ex ministro della Cultura. Dopo due settimane dalle sue dimissioni, Sangiuliano, decide di fare luce sulla situazione e, come aveva promesso, tramite il suo avvocato, presenta una denuncia contro Maria Rosaria Boccia.