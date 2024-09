Sul caso Sangiuliano, il difensore del diritto alla riservatezza insiste: 'Dobbiamo assicurare il rispetto della dignità di ciascuno'.

L'Autorità per la protezione dei dati personali richiede ai media e ai siti internet di rispettare le regole sulla privacy, in riferimento al caso dell'ex Ministro Sangiuliano. Sottolinea l'importanza di salvaguardare la dignità di tutti, analizzando l'essenzialità dell'informazione e evitando di divulgare dettagli personali non necessari all'informazione di pubblico interesse.

Riguardo alla questione relativa all’ex Ministro Gennaro Sangiuliano, l’Autorità per la protezione dei dati personali esorta i media e i siti internet a rispettare scrupolosamente le regole sulla tutela dei dati personali e, in particolare, il principio di essenzialità dell’informazione. È fondamentale – enfatizza l’Autorità – salvaguardare la dignità di tutte le persone coinvolte, effettuando un’analisi più dettagliata riguardo l’importanza reale di dettagli e informazioni relative a questioni private, evitandone la divulgazione quando non sono necessarie per una corretta informazione su fatti di interesse pubblico.