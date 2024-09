Orban riceve un messaggio da Salvini: 'È fondamentale interrompere il combattimento in Ucraina'

Matteo Salvini e Viktor Orban, nel loro incontro a Budapest, hanno espresso il bisogno di interrompere il conflitto in Ucraina, seguendo il desiderio del Papa di percorrere la strada della pace attraverso il dialogo e la negoziazione, evitando l'uso della violenza. Entrambi i leader sperano che un possibile ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca potrebbe portare una svolta. Tuttavia, i loro partner europei hanno evidenziato preoccupazioni, specialmente in merito alla questione ucraina e all'aumento dei fondi per la Difesa. Nonostante ciò, si insiste sul fatto che non vengano modificate le restrizioni sull'utilizzo delle armi italiane in Ucraina. Infine, viene riconfermato il divieto del governo sull'uso di missili a lungo raggio verso la Russia.

Per i Patrioti, la via per la pace viene tracciata dal Papa. Matteo Salvini e Viktor Orban, nel corso del loro colloquio durato oltre un’ora a Budapest, hanno condiviso la “necessità di porre fine al conflitto in Ucraina, come il Santo Padre ha fortemente desiderato”, secondo il riassunto ufficiale di un meeting che si è svolto nel giorno successivo alla decisione del Parlamento europeo riguardante l’utilizzo di armamenti, inviati a Kiev, sul suolo russo, che ha riacceso le divisioni interne alla maggioranza. La distanza tra le parti è stata rafforzata dal freddo atteggiamento di Antonio Tajani di fronte all’invito del capo della Lega e del premier ungherese: “Appartengono alla stessa famiglia politica. È ovvio, ma non è la nostra. Noi rappresentiamo il Partito popolare europeo, abbiamo una nostra posizione che è differente”. Giorgia Meloni, da sempre, utilizza un linguaggio più deciso per ricordare che l’Italia “sostiene la parte attaccata”, come farà a New York durante l’Assemblea generale dell’Onu, dove la questione ucraina sarà tra i punti centrali per i leader statali e governativi nei prossimi giorni.

Francesco ha affermato che il cammino verso la pace può essere intrapreso attraverso il dialogo, la negoziazione e l’evitare la violenza. Si è notato che il capo della Lega e il primo ministro ungherese si sono distaccati negli ultimi tempi dalle tattiche di continuo appoggio militare a Kiev, anche se la Lega non ha mai cessato di votare a favore di tali misure in Parlamento. Entrambi condividono la convinzione che un ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca potrebbe portare una svolta nel conflitto. Orban ha terminato la sua polemica “missione di pace” a Kiev, Pechino e Mosca incontrando il magnate, suscitando l’indignazione dei partner europei all’inizio della presidenza ungherese.

I due leader, Salvini e Orban, sentono di essere sotto attacco. “Non mollo”, è il mantra del leader della Lega dopo che gli è stata richiesta una condanna di 6 anni nel caso Open Arms. Crede che verrà assolto perché ha agito nel suo “dovere”. Orban, dal canto suo, ha assicurato che una delegazione del suo partito sarà presente a Pontida e poi a Palermo per il discorso finale, definendo Salvini “il patriota più ricercato d’Europa, un eroe”. Tornato in Italia, Salvini ha risposto a Bruno Vespa che i punti di vista di Orban non divergono da quelli del governo italiano, affermando: “Siamo completamente in sintonia sui temi del lavoro, della sicurezza, della lotta alla tratta di esseri umani e della pace”.

La gran parte non condivide la stessa opinione. Esiste una evidente aprensione tra i suoi partner per il “Vannacci-powered Lega” nel caso in cui si dovessero prendere decisioni chiave riguardo la questione ucraina. Quando si discuterà l’aumento dei fondi per la Difesa durante l’elaborazione del bilancio, che potrebbe salire dall’1,46% del Pil all’1,6%, questa paura potrebbe essere intensificata. Questo è particolarmente vero se si dovesse delineare un nuovo piano di approvvigionamento militare. “Al momento non è in agenda – spiegano fonti governative – ma se Zelensky dovesse richiedere ulteriore assistenza a Meloni non sarà respinta”. Entro la fine del mese, con un po’ di ritardo, il sistema Samp-T di difesa aerea sarà consegnato a Kiev. Tuttavia, si insiste sul fatto che non vengano modificate le restrizioni sull’utilizzo delle armi italiane.

Oltre all’artiglieria, che si presume possa aver colpito zone oltre il confine, il divieto del governo sull’uso dei missili a lungo raggio verso la Russia rimane invariato. Ci sono voci parlamentari ben informate che sostengono che il divieto non sia esplicitamente dichiarato, mentre altre garantiscono che le linee guida siano state chiare e visionate dal Copasir. “Abbiamo una posizione più che chiara – argomentano in una riflessione fatta nelle istituzioni esecutive – al di là dell’idea di attacco o difesa, l’uso di missili a lungo raggio al di là del confine ucraino potrebbe causare un’escalation.”