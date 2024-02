Nuovi scontri tra manifestanti e polizia nel centro di Pisa, durante il corteo studentesco pro Palestina.

Gli agenti delle forze dell’ordine sono intervenuti nel corteo studentesco pro Palestina, avvenuto questa mattina.

Il gruppo, formato da studenti, voleva raggiungere piazza dei Cavalieri, ma i poliziotti, schierati a protezione di uno degli accessi, hanno tirato fuori i manganelli e hanno colpito i manifestanti.

Nelle immagini pubblicate sui social si vedono studenti a terra bloccati dalla polizia, ammanettati, manganellati e trattati come dei criminali.

«Ancora violenze ingiustificate, questa volta su studenti e studentesse riuniti in un corteo pro Palestina a Pisa. Manganelli all’improvviso all’imbocco di una via strettissima e chiusa da una camionetta della polizia, senza possibilità di fuga per i manifestanti. E poi ragazzi disarmati fermati e messi a terra con le mani dietro la schiena. Sono scene che fanno male e non hanno una ragione, se non quella di punire e scoraggiare ogni forma di dissenso e di protagonismo della società civile. Chi ha ordinato queste cariche? A che scopo?»