Milano, nuovo corteo pro Palestina: in centinaia alla manifestazione

A Milano, il corteo pro Palestina ha preso il via da piazzale Loreto con il grido “Palestina libera”, sebbene la tradizionale manifestazione del sabato sia stata rimandata su richiesta delle autorità per evitare sovrapposizioni con il Giorno della Memoria.

Milano, un nuovo corteo pro Palestina

Ieri, nonostante il blocco delle forze dell’ordine, un migliaio di persone aveva tentato di sfilare in via Padova, comunque diverse centinaia di partecipanti marcano presenza nel corteo.

Due striscioni dell’associazione Palestinesi d’Italia guidano il corteo, esponendo messaggi come “fermiamo il genocidio a Gaza, salviamo Gaza” e “contro il regime di apartheid, libertà per il popolo palestinese”. In coda al corteo è presente una grande bandiera della Palestina e uno striscione nero chiedente il “cessate il fuoco ora”, insieme a manifesti contro la guerra. I partecipanti intonano cori contro Benjamin Netanyahu e Joe Biden, definendoli “assassini”.

Milano, corteo pro Palestina: i manifestanti

Gli organizzatori sottolineano l’unità del fronte pro Palestina sottolineando di non essere antisemiti ma di essere anti-sionisti. Mentre rispettano le leggi italiane e le decisioni delle autorità, ribadiscono il diritto alla libertà di manifestare, inoltre, criticano il governo italiano, sostenendo che il territorio italiano è sotto il controllo del governo legittimo, non degli alleati con i “criminali israeliani”.