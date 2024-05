Sembrerebbe esserci una tregua agli scontri tra Fedez e il Codacons: il presidente Carlo Rienzi ha invitato il rapper il prossimo 16 maggio a Taranto, davanti la sede dell’ex Ilva.

Il rapper è stato invitato a Taranto dal presidente per un motivo in particolare:

Inoltre, il presidente Carlo Rienzi, aggiunge:

«Un gesto importante , più di ogni raccolta fondi , per sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sulla necessità di conciliare meglio il diritto al lavoro con il diritto alla salute , partendo dal presupposto che la vita delle persone viene sempre prima del profitto economico ».

L’appuntamento è previsto per il 16 maggio a Taranto:

«Diamo appuntamento a Fedez per il prossimo 16 maggio a Taranto quando il Codacons consegnerà a 30 operai che hanno subito danni sanitari a causa dell’acciaieria il risarcimento ottenuto in loro favore dalla nostra associazione, che ha rappresentato i lavoratori in una causa legale conclusasi con una piena vittoria».