Lucarelli ‘apre’ il suo Vaso di pandoro: i retroscena su Fedez e Ferragni

Il Vaso di Pandoro – Ascesa e caduta dei Ferragnez è l’ultima fatica letteraria di Selvaggia Lucarelli. Il libro deve ancora uscire, ma sono già trapelati alcuni retroscena interessanti su Fedez e Chiara Ferragni.

Selvaggia Lucarelli sta per dare in pasto ai suoi fedeli lettori la sua ultima fatica letteraria: Il Vaso di Pandoro – Ascesa e caduta dei Ferragnez. Il libro uscirà il 14 maggio e, in attesa, FQ Magazine ha pubblicato un estratto relativo al primo incontro tra Fedez e Chiara Ferragni. Era il 2016 e pare che Federico abbia allertato i paparazzi prima di incontrare per la prima volta l’influencer.

Su FQ Magazine si legge:

“Poi si scrivono, lui le chiede di vedersi, ma è estate e ‘le nostre agende non coincidevano’, ha raccontato Chiara anni dopo in una diretta Instagram. Per la cronaca, le agende prevedevano un viaggio tra Cuba, Tulum e le Hawaii per Ferragni e una vacanza con jet privato a Ibiza con una famosa youtuber per Fedez. Insomma, si trattava di trovare spazio tra un meeting sulla sostenibilità ambientale e un ritiro ayurvedico. Per farla breve: i primi di settembre spostano i rispettivi impegni istituzionali, le loro agende finalmente coincidono e vanno a cena insieme vincendo le perplessità di lei che, come spiegherà in seguito, ‘era terrorizzata all’idea che i paparazzi potessero fotografarli‘. Del resto, il suo feroce attaccamento alla privacy è cosa nota. O meglio, è noto quanto poco ami che la sua privacy venga violata da qualcuno che non sia lei stessa in maniera ossessiva e pervicace, e per un motivo molto semplice: Chiara Ferragni, dai lontani esordi negli anni 2000 quando si chiamava Diavoletta87 su Netlog fino alla sue partecipazione a Sanremo 2023, ha filtrato ogni notizia…”.

Il retroscena contenuto del Vaso di pandoro della Lucarelli prosegue: