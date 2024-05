Dopo Maddox e Zahara, anche Vivienne rifiuta il cognome del padre Brad Pitt. La quindicenne ha così dimostrato di essersi schierata dalla parte della madre Angelina Jolie.

Brad Pitt: la figlia Vivienne rifiuta il cognome del padre

Vivienne, figlia di Brad Pitt e Angelina Jolie, ha rifiutato il cognome del padre. La 15enne, sulla locandina del musical The Outsiders, ha utilizzato soltanto il solo cognome della madre. Al momento, non sappiamo se il cambio sia avvenuto anche legalmente.

Vivienne segue le orme di Maddox e Zahara

Brad Pitt e Angelina Jolie hanno sei figli: Maddox (22 anni), Pax (19), Zahara (18), Shiloh (17) e i due gemelli Vivienne e Knox (15). Per ora, ad aver rifiutato il cognome del padre sono stati Maddox, Zahara e Vivienne. La scelta della quindicenne non è ancora stata commentata dai portavoce degli ex coniugi.

Brad Pitt e Angelina Jolie: dall’amore alla guerra

Per tanti anni, Brad Pitt e Angelina Jolie sono stati la coppia più invidiata dello showbiz. Poi, nel 2016 tutto è cambiato. L’attrice, dopo una lite durante un volo privato, ha denunciato il marito, accusandolo di aver tentato di soffocare uno dei figli e di averne picchiato un altro. Non solo, in quell’occasione l’attore avrebbe malmenato anche lei. I due sono finiti in tribunale e hanno infranto l’idea di famiglia perfetta che i fan di tutto il mondo si erano fatti.