Angelina Jolie ha lanciato nuove accuse a Brad Pitt. L’attrice sostiene che l’ex marito, oltre a controllarla, l’abbia “prosciugarla finanziariamente“. Ovviamente, lui smentisce.

Angelina Jolie: nuove accuse a Brad Pitt

Dopo le accuse di violenza, Angelina Jolie è tornata a puntare il dito contro Brad Pitt. L’attrice, stando a quanto riporta il Daily Mail, sostiene che l’ex marito non abbia fatto altro che “controllarla” e “prosciugarla finanziariamente“. Eppure, secondo il tabloid, l’attrice ha guadagnato quasi 100 milioni di dollari dalla separazione con il collega.

Angelina Jolie: con Brad Pitt ha guadagnato 100 milioni

“Angelina dice che Brad la stia dissanguando, ma sembra piuttosto il contrario“, scrive il Daily Mail. Secondo il tabloid, la Jolie ha guadagnato ben 100 milioni di dollari dalla separazione con Pitt. Questa somma sarebbe arrivata tramite prestiti, mantenimento dei figli, regali e dalla vendita della sua quota del 50% di Chateau Miraval (azienda vinicola di proprietà di entrambi).

Brad Pitt smentisce Angelina Jolie

Fonti vicine a Brad Pitt hanno fatto sapere al Daily Mail che l’attore respinge le accuse di Angelina. Non solo, pare proprio che grazie ai guadagni legati alla separazione, la Jolie sia riuscita a firmare un accordo per rilevare l’ex proprietà di Andy Warhol a Manhattan, situata al 57 di Great Jones Street, precedentemente affittata per 60.000 dollari al mese. Sempre secondo queste fonti, l’attore, solo nel 2018, ha speso più di 1,3 milioni di dollari per il mantenimento dei figli, facendo sì che l’ex moglie accumulasse circa 10 milioni di dollari.