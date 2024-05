Fedez ha annunciato l’uscita della sua nuova canzone in collaborazione con Emis Killa in cui, sembrerebbe, ci siano alcuni versi rivolti a Chiara Ferragni, a riportare l’indiscrezione è stato Il Fatto Quotidiano. Dopo le prime indiscrezioni sull’ipotetica frecciatina di Fedez nei confronti di Chiara Ferragni, non si è fatta attendere la mossa social dell’influencer.

Il testo della nuova canzone di Fedez

Il testo sta facendo discutere il web poiché sembrerebbe rimandare alla storia con Chiara Ferragni:

«L’amore non si fa nei sexy shop, sei stata come un Jackpot nelle slot e dopo mi hai mandato ko. Dici che sono un bastardo, ma per te io non cambio, una storia infinita che poi è finita».

Inizia così la canzone che descrive i due poli opposti di una storia, la tensione tra attrazione e disillusione. Il nuovo brano, Sexy Shop, scritto dal rapper in collaborazione con Emis Killa, prodotto da Warner Music Italia, uscirà venerdì 31 maggio.

La mossa social di Chiara Ferragni rivolta a Fedez

Fedez e Chiara Ferragni continuano a far chiacchierare il web con frecciatine reciproche che, sempre più spesso, vengono condivise sui loro profili social. Infatti, se Fedez non ha risparmiato Chiara Ferragni nella nuova canzone, lei lo ha fatto con una storia Instagram. E’ apparsa, nelle ultime ore, sorridente in uno scatto accanto alla statua di Napoleone, soprannome che è stato dato all’ex marito sia da Selvaggia Lucarelli che da Marracash. Sia la scrittrice che il rapper hanno etichettato Fedez come uno “con la sindrome di Napoleone”:

«Una sindrome psicologica in cui delle persone, di solito uomini, soffrono di un complesso di inferiorità causato principalmente dalla loro altezza». Una presunta frecciata, dunque, molto pesante della Ferragni nei confronti dell’ex marito.

Anche secondo il giornalista, Paolo Giordano, le parole farebbero riferimento a Chiara Ferragni, lo ha dichiarato nel Podcast, Pezzi dentro la musica:

«Facciamo così, questo è un brano al 50%. Il titolo è “Sexy shop” e nel testo ci sono dei versi che si possono capire che sono riferiti a Chiara Ferragni. Ci sono dei riferimenti credo abbastanza polemici, chiari e non positivi».

Vero o no, sia Fedez che Chiara sembrano aver voltato pagina: il rapper, negli ultimi giorni è stato paparazzato a Monaco con Garance Authié, mentre Chiara è volata a Madrid con amici e figli.