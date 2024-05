Spunta il video del pestaggio del personal trainer Cristiano Iovino, avvenuto nella notte tra il 21 e il 22 aprile scorso in via Traiano a Milano. Secondo le prime ricostruzioni e i testimoni, Fedez è tra le persone che scendono dal furgone nero

Il video del pestaggio di Iovino

Il rapper e Iovino hanno raggiunto un accordo, tra i 400/500 mila euro, in base al quale il personal trainer rinuncerà ad eventuali azioni penali nei suoi confronti. Nonostante ciò, nella trasmissione Mediaset Zona Bianca, il programma di Giuseppe Brindisi su Rete 4, sono state mandate in onda le immagini dell’aggressione.

Il primo a scendere dal van sarebbe proprio Fedez che prova a sferrare due colpi nei confronti di Iovino, ma non riesce a colpirlo. Il rapper, secondo le prime ricostruzioni avvenute in queste ore, avrebbe provato a sferrare altri due colpi. Subito dopo però viene seguito da altre persone: dal van si vedono scendere altri cinque uomini, tra queste Cristiano Rosiello, la guardia del corpo del cantante. A questo punto, il personal trainer ha provato a scappare, ma è stato raggiunto e spinto oltre l’inquadratura della telecamera.

La ricostruzione della vicenda

La vicenda è avvenuta nella notte tra il 21 e il 22 aprile scorso in due momenti diversi. Tutto è cominciato in una discoteca, dove intorno alle 3 è scoppiata una rissa, nella quale sarebbe rimasto coinvolto Fedez insieme ad altri componenti della comitiva che si trovavano nel privée. Il rapper è stato iscritto nelle scorse settimane nel registro degli indagati dalla Procura di Milano per rissa, lesioni e percosse in concorso.