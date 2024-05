Stando ad alcune voci di corridoio, Fedez e Cristiano Iovino avrebbero raggiunto un accordo economico per mettere fine alla faccenda della famosa aggressione. La cifra, neanche a dirlo, è folle.

Fedez e Iovino, raggiunto un accordo economico: la cifra

Durante la trasmissione radiofonica Password, in onda su RTL 102.5, il giornalista Gabriele Parpiglia ha svelato che Fedez e Cristiano Iovino hanno raggiunto un accordo economico per mettere a tacere la faccenda della famosa aggressione. Il silenzio, però, costa caro e la cifra pattuita è folle.

Fedez e Iovino: ecco quanto costa il silenzio

Parpiglia ha dichiarato:

“C’è stato un accordo fra i legali di Fedez e quelli di Iovino, ma nessuno ha parlato della cifra. La cifra non si dovrebbe sapere e non si potrebbe sapere perché c’è una clausola di riservatezza fra le parti, ma io sono un giornalista e mi avvalgo del diritto di cronaca. A me risulta che la cifra sia intorno ai 400/500 mila euro. (…) Davanti a una cifra del genere, ovviamente, Iovino non sporge denuncia”.

Fedez sborsa 400/500 mila euro per il silenzio di Iovino

L’accordo economico è stato raggiunto per un motivo ben preciso. Fedez, che già si trova in una situazione delicata a causa del divorzio da Chiara Ferragni, non può rischiare denunce penali. Di conseguenza, ha preferito sborsare 400/500 mila euro per mettere a tacere Iovino.