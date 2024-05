Le autorità hanno fatto una scoperta sconcertante nel quartiere Ponticelli di Napoli: una stamperia clandestina dove una banda di falsari ha stampato banconote da 50 euro per un valore impressionante di 48 milioni di euro, tutte contraffatte.

Napoli, maxi operazione sequestro soldi falsi in una stamperia

Le guardie di finanza di Napoli, insieme al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria di Roma, hanno condotto un blitz all’alba, arrestando sette persone presumibilmente legate al “Napoli Group”, un’organizzazione di falsari già sotto indagine.

All’interno del capannone, che serviva da residenza e luogo di lavoro per i falsari, i militari hanno fatto una scoperta sorprendente: due membri del gruppo dormivano in letti improvvisati. Da aprile, i due falsari vivevano isolati, dedicandosi interamente alla produzione delle banconote contraffatte. Le guardie di finanza hanno sequestrato 80.000 fogli, ognuno contenente 12 banconote da 50 euro, pronte per essere messe in circolazione. La produzione avveniva tramite macchine tipografiche offset, che consentivano di replicare fedelmente le caratteristiche delle banconote originali.

Napoli, operazione sequestro soldi falsi in una stamperia

I falsari erano completamente isolati dal mondo esterno, con un vivandiere incaricato di fornire loro cibo e bevande. Il coordinamento dell’operazione era affidato a un tipografo di 70 anni con un lungo passato penale, supportato da tre camionisti di Giugliano in Campania. La stamperia era stata recentemente trasferita a Ponticelli per permettere l’utilizzo di macchinari più ingombranti, essenziali per aumentare la produzione.

La struttura in cui operavano i falsari appartiene a una società di bonifica ambientale, che sembra estranea alle attività illecite. Le indagini sono ancora in corso per smantellare completamente l’organizzazione e portare alla luce eventuali complici.