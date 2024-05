Una donna di 46 anni, di origini polacche e residente a Todi, è stata vittima di un’aggressione in provincia di Perugia.

Minaccia la compagna con un coltello alla gola

Le autorità hanno arrestato un uomo italiano di 50 anni, sospettato di aver minacciato la compagna con un coltello alla gola e di averla successivamente aggredita. L’arresto è stato effettuato dai Carabinieri della compagnia di Todi. L’uomo è attualmente accusato di maltrattamenti contro familiari o conviventi, come riportato da Adnkronos.

Cosa è successo

L’aggressione sembra essere nata da una discussione, presumibilmente per motivi futili, durante la quale l’uomo, residente a Perugia, avrebbe minacciato la donna con un coltello da cucina puntato alla gola. In seguito si sarebbe avventato contro di lei. I medici del pronto soccorso le hanno dato una prognosi di circa 12 giorni. Le forze dell’ordine, intervenute sul posto per far luce sulla vicenda, hanno accompagnato l’uomo presso la caserma locale, dove è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione della Procura di Spoleto. Il giudice per le indagini preliminari ha inoltre ordinato il divieto di avvicinamento alla vittima.

Sfregia la compagna con l’acido e la accoltella

Nella giornata di ieri si è compiuta un’altra brutale aggressione. A Parma un 61enne ha lanciato addosso alla compagna, madre dei suoi due figli, una bottiglia contenente dell’acido, prima di accoltellarla al fianco. L’uomo, originario di Napoli, stava scontando una condanna all’ergastolo ma beneficiava del regime di semilibertà.