Mo: corteo Milano pro-Palestina slitta a domenica

Milano, 26 gen. (Adnkronos) – Slitta a domenica 28 gennaio la manifestazione pro-Palestina originariamente in programma per la giornata di domani, a seguito dello stop ai cortei imposto delle questure in diverse città italiane nel giorno della Memoria. A renderlo noto sono le associazioni e comunità palestinesi che in una nota definiscono "ignobile e strumentale il divieto a manifestare".

"Comunichiamo lo spostamento della manifestazione a domenica 28, nel rispetto dell’ordinanza stabilita delle autorità italiane – spiegano gli organizzatori -. Invitiamo i giornalisti alla conferenza stampa che si terrà alle ore 15 in piazza Loreto, angolo via Padova, a Milano, per chiarire le motivazioni dello spostamento della nostra manifestazione da sabato 27 a domenica 28".