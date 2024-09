La ragione per cui Loretta Goggi non appare più in "Tale e Quale Show" è...

La quattordicesima stagione di “Tale e Quale Show” ha preso il via mancando una figura importante, Loretta Goggi, o “la mì Goggi”, come l’appellava carinamente Carlo Conti. Loretta Goggi ha deciso di non fare più parte del programma per potere dedicarsi di più alla sua famiglia. Quest’ultima ha rivelato la notizia attraverso un post sui social network lo scorso maggio. Il momento della comunicazione è coinciso con il giorno in cui sua sorella Daniela Goggi è diventata nonna. In quel momento, Loretta ha realizzato che aveva trascorso troppo tempo lontana dalla sua famiglia e ha deciso di rimanere vicino ai suoi cari. “Ho scelto di dare priorità a me stessa e alla mia vita […] ora sento un desiderio che dopo 13 anni risorge: quello di essere libera di fare una pausa”, ha dichiarato. Non si tratta di un addio alla televisione, bensì solo di una pausa. “Vi dico tutto questo perché penso che dobbiate essere i primi a sapere che ho deciso di non partecipare alla prossima edizione di Tale e Quale Show (un programma che terrò sempre nel cuore) o a qualsiasi altro impegno che possa tenermi lontana da questa nuova emozione”. Quella “nuova emozione” è il nipote di sua sorella Daniela. “Costanza, suo marito e il piccolo condividono con noi la loro storia, dando una nuova vitalità alla nostra vita che difficilmente un’altra esperienza potrebbe darci: una tale quantità di amore, felicità, speranza rinnovata e (sorprendentemente per chi è di una certa età) un grande desiderio di iniziare a fare progetti per il futuro”. Loretta Goggi, che compirà 74 anni a breve e vedova dal 2011, non ha figli.