Fedez e Lucarelli rivelano dettagli su un'imminente canzone: trattano questioni di suicidio e critiche a Ferragni.

La rivalità tra i rapper Fedez e Tony Effe si è intensificata con la rivelazione di alcuni segreti dei "Ferragnez". Effe ha pubblicato un brano chiamato "Chiara" contenente un messaggio vocale di Ferragni, che suggeriva che Fedez avrebbe comprato stream delle sue tracce. In risposta, Fedez ha anticipato un nuovo brano, "Allucinazione collettiva", indirizzato a sua ex moglie Ferragni, con allusioni a scandali passati e affermazioni aggressive. Attraverso le parole divulgate da Selvaggia Lucarelli, scopriamo che Fedez parla anche di tentativo di suicidio e critiche ai suoi amici. Ferragni, dopo aver avuto un'anteprima del brano, ha espresso la sua frustrazione su Instagram, accusando l'ex marito di usare la situazione per autocompiangimento e annunciando misure per proteggersi da ulteriori coinvolgimenti in queste situazioni.

L’accesa rivalità tra Fedez e Tony Effe ha preso una piega inattesa. Quella che pareva essere il tipico conflitto tra rapper, detonato da un brano di Tony Effe diretto a Federico e Niky Savage, si è evoluta in una rivelazione di molti dei segreti dei “Ferragnez”. L’intera situazione è stata scatenata da Tony Effe, che ha chiamato il suo secondo brano dissing “Chiara”, includendo un messaggio vocale mandato a lui da Ferragni in cui affermava che Fedez acquisterebbe gli stream delle sue tracce. Sembrerebbe però, che l’imprenditrice del web non avesse dato il suo assenso. Infatti, si è subito distanziata, chiedendo di essere lasciata in pace con i suoi bambini, menzionati nel brano di Tony Effe.

Ciononostante, questa richiesta non ha fatto altro che irritare ulteriormente Fedez, che poco tempo fa ha presentato un altro dissing intitolato “Allucinazione collettiva”. Dai brevi estratti anticipati dal rapper, sembra che la canzone sia principalmente rivolta alla sua ex moglie piuttosto che a Tony Effe. Nell’estratto, l’ex giudice di X Factor menziona lo scandalo del Pandoro Balocco, rivolgendo critiche assai severe alla madre dei suoi figli.

Tra le dichiarazioni più significative abbiamo: “Lei urla indignata ‘rispetta i figli’, poi manda messaggi vocali a rapper mediocri che li offendono nei dissing. ‘Mio marito è una m*rda’ è stata la tua strategia di uscita”. E ancora: “Ti hanno mai illustrato la differenza tra un tumore e un st*onzo accusato di essere un truffatore? Mi dispiace che Chiara ti abbia dato fiducia, almeno con te possiamo dire che ha fatto beneficenza”.

La diffusione integrale del brano era prevista per stasera, alla mezzanotte. Ma Selvaggia Lucarelli ha sorprendentemente rivelato alcuni stralci del testo nel suo ultimo bollettino di notizie. Nella nuova canzone, il rapper Fedez ha riservato rivelazioni forti ed insospettate. Fedez si riferisce a un tentativo di suicidio e si indirizza direttamente alla sua ex coniuge, parlando delle somme alimentari che deve elargire e attacca duramente i suoi amici, confessando addirittura di detestarli. Ecco il testo del pezzo trapelato da Lucarelli:

Dì al tuo legale che mi ha addebitato un tentativo di suicidio, che mi scuso, chiedo indulgenza per l’incomodo arrecato. Ho ingoiato pillole e non frammenti di vetro poiché sapevo che non avresti voluto sporcare il tappeto, un folle spreco… ect.

E poi ancora:

Papà ha un nuovo domicilio ma per consentirvi di dormire da lui mi ha chiesto del denaro perché il patriarcato è il male del mondo, si, quello da sognare. Con te ho vissuto esperienze che non ripeterò mai. Ti sbagli se pensi che non ti ho mai amato, avrei ucciso per te ma tu mi hai fermato. Mi sono provocato ulcerazioni allo stomaco per tutto il disgusto che ho accumulato. La gente celebra sulla tua carcassa, mi chiedo alla fine cosa abbiano realmente guadagnato. Sei la più splendida distrazione di massa che io abbia mai osservato.

Così, Fedez ci ha rivelato delle informazioni dettagliate sulla sua esperienza negli ultimi mesi, molto rivelatrici. Apparentemente, anche la Ferragni aveva avuto un’anteprima del brano. In effetti, prima che Selvaggia Lucarelli potesse pubblicare il testo, l’influencer aveva già espresso la sua frustrazione nelle sue storie Instagram, accusando il suo ex marito di usare la situazione per autocompiangimento e annunciando che intende prendere misure seri per non essere più coinvolta in queste situazioni:

Questa sera non verrà rilasciato l’ennesimo dissing pieno di intrighi, ma una canzone romantica fasulla, senza autenticità. E’ un evidente tentativo di sfruttare la situazione presente, un’azione violenta, considerando che ho passato dieci mesi molto difficili. Sto cercando di andare avanti nonostante tutto e chiedo solo di essere preservata da questi giochi. Molte volte ho scelto di rimanere in silenzio, forse troppo, per proteggere le persone che amo e preservare la mia famiglia. Ma adesso sono esausta. Esausta di sopportare attacchi senza motivo, gossip infondati e voci maligne. Credo sia il momento di porre fine a tutto questo e di poter vivere in pace, senza essere coinvolta in situazioni estranee a me, né ora né mai più.

Chissà se è stata Selvaggia Lucarelli a inviare il testo in anteprima a Chiara Ferragni? Non sappiamo. Comunque sia, non ci resta che aspettare qualche ora per scoprire il resto del testo del suo ultimo dissing di Fedez.