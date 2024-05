Al crollo delle mura, tre famiglie sono state evacuate e si stanno facendo sopralluoghi nella zona per scongiurare altri crolli

Nella mattinata di domenica 5 maggio, i vigili del fuoco sono intervenuti a Volterra, in provincia di Pisa, per il crollo di una parte delle antiche mura medievali nella zona di San Felice.

Crollo di una parte delle mura storiche di Volterra

Una donna è stata ferita dal rimbalzo di una pietra stamane mentre volontari della protezione civile, forze dell’ordine, soccorso sanitario e vigili del fuoco si sono precipitati sul posto. Per evitare ulteriori incidenti, è stata allertata un’unità cinofila e tre famiglie sono state evacuate.

Il crollo, avvenuto a ridosso della Porta San Felice in via della Petraia, è stato causato da un cedimento strutturale, che ha fatto franare parte delle mura antiche sulla strada. Testimoni hanno riferito di aver udito un improvviso boato. La strada provinciale 15 è stata chiusa al traffico a causa dei detriti, e la zona è stata recintata in previsione di ulteriori crolli.

Volterra, un nuovo crollo delle mura alle 14.00

Intorno alle 14 mentre i soccorritori, i vigili del fuoco e la Protezione Civile erano impegnati tra le macerie delle antiche mura di Volterra, si è verificato un nuovo cedimento di terra.

Non è la prima volta che le antiche mura di Volterra subiscono danni: nel gennaio 2014, un tratto di 30 metri crollò a causa di un’eccezionale ondata di maltempo. Successivamente, grazie all’intervento della Regione Toscana e del Ministero per i Beni Culturali, furono finanziati e realizzati lavori di ricostruzione e consolidamento, rendendo nuovamente accessibile alla cittadinanza il tratto di via Lungo le Mura.