Giallo in Salento, anziano trovato morto per strada

Il corpo dell'uomo è stato trovato in strada in Salento, vicino al centro cittadino

Anziano trovato morto per strada in Salento

L’anziano è stato trovato senza vita per strada. Il corpo è stato notato da alcuni passanti che hanno immediatamente allertato i soccorsi. La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto l’ambulanza rianimativa Misericordia di Vallo, ma per l’uomo non c’è stato scampo. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Le ipotesi al vaglio degli inquirenti

Al momento le circostanze della morte restano ignote. Tra le ipotesi al vaglio delle forze dell’ordine, la più probabile è che si sia trattato di un malore improvviso. Sarà tuttavia l’esame del medico legale a fornire maggiori dettagli e ad escludere altre possibili cause.

