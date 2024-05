Incidente mortale nella tarda serata di ieri in via Suor Maria Mazzarello in zona Tuscolano a Roma: un morto e un ferito grave

Gli agenti della polizia locale del I Gruppo Centro riferiscono la notizia dell’incidente mortale a Roma: una ragazza di 19 anni, alla guida di un’auto, ha perso il controllo del veicolo colpendo due persone a bordo strada, tra cui un uomo di 65 anni che è morto sul colpo.

Incidente mortale a Roma: le condizione della persona ferita

L’incidente, con esito mortale, è accaduto in zona Tuscolano, nella serata di ieri, venerdì 24 maggio 2024, prima della mezzanotte.

La vittima era in compagnia di alcune persone, con cui probabilmente aveva cenato in zona, mentre chiacchieravano a bordo strada, sono stati travolti da una auto infranta contro una Range Rover in sosta.

Il 61enne, che si trovava in compagnia dell’uomo morto sul colpo, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Giovanni, al momento non sarebbe in pericolo di vita.

Le indagini dopo l’incidente mortale a Roma

Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente da parte della polizia locale. A bordo dell’auto era presente soltanto la conducente che non è rimasta ferita, ma è stata accompagnata in ospedale per gli accertamenti sullo stato alcolemico e tossicologico.

Non si esclude al momento una distrazione alla guida: la giovane è stata denunciata per omicidio e lesioni stradali e l’auto è stata posta sotto sequestro.