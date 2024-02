Vigili fuoco: Meloni, '85 anni di eroiche imprese, punto riferimento nazione'

Roma, 27 fev. (Adnkronos) - "85 anni di storia ed eroiche imprese. Tanti auguri al Corpo Nazionale dei @vigilidelfuoco, solido punto di riferimento per la nostra Nazione e per i cittadini. A tutti voi, il nostro grazie per ciò che fate ogni giorno, mettendo cuore e coraggio". Lo scr...