Giorni di preoccupazione per l’influencer Siu, dopo il ricovero in fin di vita, del 16 maggio, per una profonda ferita al petto. La notizia che ha fatto tirare un sospiro di sollievo, in queste ore, è il risveglio dal coma.

Le indagini per il caso dell’influencer Siu

Prognosi riservata per l’influencer di Biella, ma le notizie sono positive. La donna si è svegliata dal coma e parla, resta comunque ricoverata nel reparto di rianimazione.

Il sospetto che sia stata ferita dal marito, Jonathan Maldonato, per gli inquirenti è sempre più forte: l’uomo è in stato di fermo, con l’accusa di tentato omicidio.

Maldonato si è dichiarato innocente, ma sarebbero diversi gli elementi che non tornano agli investigatori. Uno dei tanti è il seguente: la villa era stata sequestrata il 18 maggio e quel giorno quel cappotto era poggiato su una sedia, qualche giorno dopo è stato ritrovato sul tavolo della cucina. L’ipotesi è che il marito di Siu abbia utilizzato, la mattina del 20 maggio, un mazzo di chiavi nascosto per manomettere i sigilli e inquinare le prove contro di lui.

Le contraddizioni del marito

Il marito dell’influencer Siu, Jonathan Maldonato, è in carcere da mercoledì con l’accusa di aver tentato di uccidere la moglie Soukaina El Basri, che il 16 maggio era in ospedale in fin di vita con un «foro nel petto».

La prima versione del marito rivelava una caduta dalle scale, confermata in un primo momento anche dalla donna, ma qualcosa cambia nelle ultime ore, Jonathan Maldonato cambia versione:

«È vero, non è caduta. Ma è stata lei stessa a ferirsi. Voleva uccidersi».

Gli inquirenti attendono che Siu esca dalla terapia intensiva per conoscere quanto realmente accaduto.