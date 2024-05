Il marito della giovane influencer che è finita in rianimazione a Novara con una profonda ferita al petto, è stato arrestato a Biella.

Siu ferita e in fin di vita: arrestato il marito a Biella

Jonathan Maldonado, marito di Soukaina El Basri, giovane donna finita in rianimazione a Novara con una ferita al petto, è stato arrestato a Biella, dopo circa quattro ore di interrogatorio. L’uomo è accusato di tentato omicidio. L’influencer 30enne si trova in gravi condizioni in ospedale a Novara, tenuta in coma farmacologico. I vicini parlano di frequenti litigi tra i due.

Secondo quanto ricostruito, la donna, accompagnata dal marito, si è recata al pronto soccorso dell’ospedale degli Infermi di Ponderano, lamentando un forte dolore al petto, dove aveva una ferita. Ai medici ha raccontato di essere caduta in casa, prima di collassare per una emorragia interna ed essere trasportata d’urgenza a Novara. Il marito aveva confermato la tesi della caduta.

Arrestato il marito di Siu: indagini in corso

La procura si è subito mossa dopo aver ricevuto la segnalazione e gli agenti di polizia, con scientifica e sostituto procuratore, si sono recati nella casa in cui la coppia abitava con due figli. Nel sopralluogo è stato trovato molto disordine, ma nulla che potesse far pensare a una colluttazione.

L’ipotesi della caduta accidentale o di un gesto personale non sono verosimili con quanto raccolto nelle indagini. La donna presentava una ferita al petto e un consulente sta verificando l’eventuale compatibilità con un’arma bianca. Il marito, intanto, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio.