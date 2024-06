Roma, nonna e nipote travolte sulle strisce pedonali: l'anziana muore per sal...

Roma, nonna e nipote travolte sulle strisce pedonali: l'anziana muore per sal...

Una nonna di 82 anni e la nipote di 8 sono state investite, da una macchina, sulle strisce pedonali a Roma: l'anziana è morta in ospedale, la nipote invece è salva

La nonna e la nipote sono state investite da una macchina sulle strisce pedonali mentre attraversavano la strada nel quartiere Bravetta, a Roma. La donna è morta qualche ora dopo l’arrivo all’ospedale San Camillo, mentre la ragazza è stata soccorsa in codice giallo, salva non è in pericolo di vita.

L’incidente mortale a Roma

L’incidente risale allo scorso 7 giugno, all’altezza del civico 220, in via Silvestri. Alla guida dell’auto c’era donna di 64 anni, che si è fermata a prestare soccorso, subito dopo il tragico evento, e lanciare il primo allarme.

La macchina, una Volkswagen Tiguan, è stata sequestrata per effettuare ulteriori accertamenti, mentre sono stati disposti i test alcolemici e tossicologici. Inoltre, è stato sequestrato anche il cellulare per capire se la donna stesse usando il telefono al momento dell’incidente.

L’anziana, Anna Maria Zuppello, è stata portata in codice rosso all’ospedale San Camillo, mentre la nipote in codice giallo, con ferite al volto. Purtroppo le ferite riportate per l’anziana sono risultate fatali, è morta nella notte successiva all’incidente.

Le indagini delle forze dell’ordine

Gli agenti della polizia locale del XII Gruppo Monteverde stanno continuando le indagini, acquisendo anche i filmati delle telecamere presenti nella zona per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Per la donna che era al volante è stato aperto un fascicolo che la vede indagata per omicidio stradale e lesioni, ma al momento resta in libertà a disposizione delle forze dell’ordine.