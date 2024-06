Nella mattina di oggi, 12 giugno 2024, un incidente stradale è avvenuto sull’autostrada A12, precisamente tra Sarzana e Carrara, al km 105 in direzione di Livorno. Stando alle prime informazioni in merito a quanto avvenuto, lo scontro ha interessato due mezzi pesanti, causando il decesso di uno dei due conducenti.

Incidente sull’A12 causa un morto

Ancora non è chiaro l’orario preciso dell’incidente, sappiamo però che sono stati due camion a scontrarsi sulla A12 e che il tamponamento è stato estremamente violento, a tal punto che uno dei conducenti ha perso la vita. Il secondo al momento sembra essere sopravvissuto, ma è stato trasferito in ospedale in codice giallo.

Sul posto sono immediatamente intervenuti non solo la polizia stradale di Viareggio, ma anche tutti i mezzi di soccorso. L’incidente ha causato non pochi problemi per la viabilità, anche perché per ora il tratto di autostrada tra Sarzana e Carrara è chiuso e il traffico tra i due svincoli è bloccato. Per limitare le complicazioni è stata organizzata un’uscita obbligatoria a Sarzana per chi viaggia in direzione Livorno.

Nonostante ciò, stando alle ultime informazioni sulla questione si sono comunque registrate delle lunghe code tra La Spezia e Sarzana. Mentre adesso toccherà alla polizia capire le cause dell’incidente.