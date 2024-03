Questa mattina, 15 marzo, un camion che trasportava balle di fieno è andato a fuoco all’altezza di Torrimpietra, sulla A12.

Camion andato a fuoco in A12. Ecco cosa è successo

Il tratto compreso tra Cerveteri e Torrimpietra verso Roma, è chiuso dalle ore 8. Sul luogo dell’incidente ci sono due squadre dei vigili del fuoco e due autobotti.

Il tratto autostradale è rimasto chiuso per diverse ore bloccando il traffico: si registrano 3 km di coda. Tuttavia, la strada è stata riaperta alle 9:50 circa.

Nessuna conseguenza per il conducente del veicolo del camion andato a fuoco sulla A12

Secondo le notizie diffuse dal luogo dell’incidente, il camion sarebbe andato a fuoco per cause non note e ancora in corso d’accertamento. Fortunatamente, il conducente del veicolo si è fermato, ha abbandonato il mezzo e si è messo in sicurezza, in attesa dei soccorsi.

La protesta degli agricoltori a Roma nella giornata di ieri

Nella giornata di ieri, 14 marzo, sono state date alle fiamme due grandi balle di fieno in via Nomentana, all’altezza del grande raccordo anulare, nei pressi del presidio allestito da tempo.