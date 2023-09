Un camion che stava trasportando sei automobili ha preso fuoco all’improvviso nelle prime ore della mattinata di oggi, giovedì 7 settembre. Il rogo è divampato sull’autostrada Torino-Savona, in direzione Liguria. Il tratto autostradale è al momento chiuso al traffico.

Incendio in autostrada:cosa nè successo sulla Torino-Savona

A prendere fuoco, quando erano circa le ore 7 di questa mattina, è stata una bisarca che trasportava sei automobili. Il camion si è incendiato, per cause ancora tutte da verificare, nel tratto autostradale della Torino-Savona, in direzione della provincia ligure. Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco che sono impegnati nello spegnimento delle fiamme. Il tratto autostradale, nel frattempo, è stato chiuso del tutto al traffico per permettere le operazioni di spegnimento delle fiamme e di pulizia della strada dai detriti.